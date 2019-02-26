العراق – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، ان واشنطن تعمل على خلق العدو ومن ثم تخلق بيئة غير مستقرة بغية اعطاء نفسها المسببات للبقاء في تلك المناطق.

وعد الأعرجي، عملية تسليم عائلات داعش الى العراق سيناريو عملت عليه الولايات المتحدة كي تكون هنالك مواجهات مع القوات العراقية، خاصة بالمناطق الرخوة والحدودية كي تستغل واشنطن هذا الموضوع للبقاء بالعراق بحجة محاربة داعش.

ولفت الأعرجي إلى ان إنهاء داعش وفكره يكون من خلال عدة آليات أهمها عدم توفير البيئة التي كانت سببا لدخوله العراق، إضافة إلى مسك الحدود، وتقديم الخدمات للمناطق كي لا يتم خلق حواضن للزمر الارهابية.

وشدد الأعرجي على ضرورة تدقيق ملفات عائلات داعش التي دخلت إلى العراق وتحدد موقع رب العائلة داخل التنظيم وسبب دخوله، مطالبا في الوقت نفسه بأخذ تعهدات من هذه العائلات بالالتزام، وإعادة تأهيل أطفالها كي لا يسمح لهم بتقليد ذويهم.

وكالات