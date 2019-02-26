جنيف – أعلنت السعودية خلال مؤتمر الدول المانحة، المنعقد اليوم في جنيف أنها ستتبرع بنصف مليار دولار لليمن، فيما تعهدت الإمارات بمنحة مماثلة.

وأفادت مراسلتنا بأن الكويت بدورها تعهدت بمنح اليمن 250 مليون دولار.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل 70% من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

بدورها قالت وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات لليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ويعاني ملايين اليمنيين من نقص في المواد الغذائية وغياب الخدمات الأساسية في مناطق عديدة، فيما تحذر منظمات دولية من مجاعة محدقة في حالة عدم توقف المعارك وفك الحصار عن المدن.

المصدر: RT + وكالات