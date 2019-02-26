سوريا – انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيديو يجمع الفنان والممثل السوري، أيمن زيدان، مع المطرب، حسام جنيد، في تحد غريب ترك للجمهور الحكم للفائز فيه.

ونشر المطرب جنيد فيديو لسهرة فنية يقدم فيها مجموعة من أغاني العتابا، وإلى جانبه الممثل أيمن زيدان يتحداه في هذا اللون من الغناء.

وقدم الفنانان وصلة غنائية ثنائية، في مباراة كر وفر، أطربت الحضور في الحفل وأشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات دافئة، أثنت على نجم الدراما والكوميديا في سوريا والوطن العربي زيدان، وعلى صوت جنيد الشجي في أدائهما لموال العتابا.

المصدر: فيسبوك