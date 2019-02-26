الأردن – كثيرةٌ هي تصريحات الفنانة الأردنية ديانا كرازون التي تثير الجدل، ليكون آخرها، إعلانها رفض عدد كبير من عروض الزواج التي قُدِّمَت لها.

وكان معظم هذه الزيجات بالسر أو «عرفياً»، على حد وصفها، نافيةً أن تكون قد قبلت بأيٍّ منها، باعتبار أنّها تحترم اسمها ومكانتها كشخصية مشهورة وفنانة أولاً وإنسانة ثانياً، فلا تعني لها الزيجات المبنيّة على التباهي والـ Show، سواء كانت بين ثنائي مشهور أو تعتمد على إخفاء وجه الشريك، غامزةً من قناة بعض الفنانات اللواتي يخفين وجوه أزواجهنّ. واعترفت كرازون بأنّها لو وجدت الشريك المناسب فهي مستعدّة للاعتزال بعد الزواج، مشيرةً إلى أنّ أحد الأشخاص الذين تعرّفت إليهم واتّفقا على مشروع زواج، تذرّع بنجوميتها، وكشفت له عن نيّتها اعتزال الفن لأنّه لا يدوم أبداً، فما يدوم لها هو العائلة والزوج والأولاد.

وكالات