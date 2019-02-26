الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية أمين الناصر

السعودية – كشف الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، أمين الناصر، عن هدف طموح للمملكة بأن تقوم قبل عام 2030 بتصدير ما يقارب 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز (حوالي 0.279 مليار متر مكعب).

وأبلغ أمين الناصر الصحفيين في لندن، اليوم الثلاثاء، أن خيارات تصدير الغاز في المستقبل ستشمل خطوط الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال، وأن “أرامكو” ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة.

كذلك أكد الناصر أن حقل “السفانية” النفطي عاد للإنتاج، وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع إنه خضع لإغلاق جزئي في وقت سابق من الشهر الحالي.

المصدر: “رويترز”