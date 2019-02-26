ليبيا – قال رئيس كتلة مجموعة الـ94 ورئيس لجنة الاستثمارات الخارجية بالمؤتمر الوطني العام السابق نصر معيقل إنه كان يجدر بالمجلس الرئاسي النأي بنفسه بعيداً عن أموال ومدخرات الصندوق السيادي الليبي.

معيقل أوضح في تصريحات خاصة لقناة ليبيا “218” أمس الاثنين أن الرئاسي يمكنه تحقيق ذلك عبر اختيار شخصيات لها القدرة والكفاءة ومشهود لها بالوطنية والنزاهة والشفافية لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وخاصة في هذا الوقت الدقيق.

ووصف معيقل التعيينات الأخيرة بـ”غير المدروسة” واتخذت بعشوائية لإرضاء أشخاص وأطراف بعينها دون مراعاة أي اعتبار للآليات المتعارف عليها مهنياً في مثل هذه الحالات.

يُشار إلى أن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قرر بعد عقده اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم السبت الماضي تعيين القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع عضوا بمجلس الإدارة.