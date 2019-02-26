إسبانيا – تفادى مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري الإجابة بشكل واضح عن أسئلة وجهت إليه بشأن غاريث بايل في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء عشية الـ”كلاسيكو” ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على النادي الملكي الأربعاء في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهابا في كامب نو)، قبل أربعة أيام من مواجهة ثانية بينهما ضمن الدوري المحلي. إلا أن جزءا كبيرا من المؤتمر الصحافي لسولاري اليوم الثلاثاء في مدريد، طغت عليه أسئلة الصحافيين بشأن رفض بايل الاحتفال بهدف سجله ضد ليفانتي (2-1) الأحد في المرحلة 25.

ورفض المدرب الأرجنتيني التعليق على تصرف بايل الذي بدأ كأساسي في مباراتين فقط من الثماني التي خاضها فريقه منذ عودة الدولي الويلزي (29 عاما) من الإصابة في يناير الماضي.

ووجه الصحافيون اليوم، سبعة أسئلة على الأقل إلى سولاري حول انضباط بايل والتزامه والأداء الذي يقدمه، إلا أنه كان في كل مرة يجيب بتأكيد التركيز على المباراة ضد برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال سولاري متوجها إلى الصحافيين “انظروا، أفهم أن الجميع يريد التركيز على زاوية معينة، والتركيز على ما تعتبرونه مهما”، مضيفا “لكن تركيزنا هو فقط على ما نعتبره نحن مهما. هو على المباراة، على الفوز غدا، على أن نكون موحدين. ما يركز عليه الآخرون هو أمر يعود إليهم”.

وردا على سؤال عما إذا تحدث إلى بايل بشأن ما جرى في مباراة ليفانتي، قال سولاري “بعض الأمور تبقى في غرف الملابس، تبقى خاصة”.

وبدأ بايل تلك المباراة على مقاعد البدلاء، ودخل كبديل وتمكن من تسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني ضمنت الفوز لفريقه، إلا أنه لم يحتفل وقام بإبعاد زملائه الذين اقتربوا منه للقيام بذلك.

وبعد تلك المباراة، قال سولاري أن بايل “منحنا الفوز في المباراة (…) يمكن للاعبين أن يحتفلوا بالأهداف كما يشاؤون، طالما أنهم يسجلون”.

وهي المرة الثانية هذا الشهر التي يثير فيها تسجيل بايل لهدف جدلا، إذ قام بتوجيه إشارة مسيئة نحو مشجعي المضيف أتلتيكو مدريد بعد تسجيله هدفا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1 ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.

ولا يزال الاتحاد الإسباني يبحث في ما إذا كان هذا الاحتفال يتطلب معاقبة بايل بالإيقاف. وفي حال اتخاذ عقوبة بإيقافه، يواجه بايل احتمال الغياب عن مباراتي برشلونة هذا الأسبوع.

المصدر: أ ف ب