ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الاثنين اجتماعاً موسعاً مع لجنة إدارة شركة الاستثمار الوطني.

الاجتماع تضمن بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي استعراض نشاط الشركة منذ تأسيسها والمراحل التي مرت بها والصعوبات والمشاكل التي تعيق سير عملها التي تحول دون تنفيذ عدد من المشروعات المتعاقد عليها.

وأشاد معيتيق بالإمكانيات التي تمتلكها الشركة التي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المكلفة بها، مؤكداً دعم حكومة الوفاق والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.

كما شدد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة تنفيذها المشروعات المكلفة بها وتقديم مقترحاتها خلال عشرة أيام.