ليبيا – باشرت شركة أيني للنفط والغاز يوم الثلاثاء عملية الإفراج عن المعدات التي تشمل قطع غيار وملحقات تابعة لمحطة الرويس الغازية وبإشراف موظفي التصريح الجمركي التابع للشركة العامة للكهرباء في أخذ الإجراءات اللازمة بذلك.

الشركة العامة للكهرباء أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المتبادل بين الشركة العامة للكهرباء وشركة ايني للنفط والغاز لتلبية احتياجات الشركة من معدات وقطع غيار وملحقات الشبكة.

يشار إلى أن هذه المعدات سيتم نقلها إلى محطة الرويس الغازية لغرض صيانة محول الوحدة الأولى المتوقفة منذ فترة نتيجة عطل في المحول والتي ستدعم الشبكة بقدرة 150 ميجاوات.

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