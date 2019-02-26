روسيا – كشف عملاق الغاز الروسي “غازبروم” عن عزمه دفع أرباح قياسية عن العام الماضي لمساهميه، وقال إنه سيتم توزيع 10.43 روبل لكل سهم عن العام 2018.

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وارتفع صافي أرباح “غازبروم” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنحو 1.8 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى تريليون روبل (نحو 15.2 مليار دولار).

وللمقارنة فقد بلغ حجم التوزيعات في 2017 نحو 8.04 روبل للسهم، بزيادة طفيفة عن 2016، حينها بلغ حجم التوزيعات 8.0397 روبل.

وعن أداء الشركة، قال عضو لجنة إدارة “غازبروم” أوليغ أكسيوتين، خلال عرض توضيحي للمستثمرين، إن حصة الشركة في سوق الغاز الأوروبية ارتفعت إلى 36.7% العام الماضي مقارنة مع 34.7% في 2017.

وأضاف، أن الشركة تتوقع نمو صادراتها من الغاز إلى الدول خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق، بنسبة 20% بحلول العام 2025.

كذلك أبلغ أكسيوتين المستثمرين بأن حصة “غازبروم” من إجمالي واردات الصين من الغاز قد تصل إلى 25% بحلول 2035. ومن المقرر أن تبدأ الشركة الروسية إمداد الصين بالغاز في ديسمبر 2019.

ونما سعر سهم “غازبروم” بنحو 18% خلال الأشهر الـ14 الماضية، حيث ارتفع من 130.50 روبل سجلها في مطلع 2018، ليتم تداوله اليوم الثلاثاء عند مستوى 154.64 روبل، وفقا لما أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ” الاقتصادي.

(الدولار = 65.5 روبل)

المصدر: وكالات