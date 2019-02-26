تركيا – واصل فريق غلاطة سراي، الأحد، مطاردته لإسطنبول باشاك شهير على قمة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

واقتنص غلاطة سراي فوزًا قاتلًا من ضيفه بلدية أكهيصار سبور بهد دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

وشكل غلاطة سراي ضغطًا كبيرًا على مرمى الضيوف طوال المباراة، ونجح في الوصول لهدف الفوز في الدقائق الأخيرة للقاء.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، اليوناني كونستانتينوس ميتروغلو في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل غلاطة سراي المركز الثاني برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد بلدية أكهيصار سبور عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 51 نقطة.