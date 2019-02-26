روسيا – توجه قطار تابع للعملية التاريخية العسكرية بعنوان “الانعطاف السوري” يحمل الأسلحة المصادرة من المسلحين السوريين، منذ السبت الماضي، من محطة “قازان” للقطارات في موسكو إلى المدن الروسية.

وهذه العملية تجريها وزارة الدفاع الروسية بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن يمر القطار بأكثر من 28,5 ألف كيلومتر وسينهي رحلته في 27 أبريل القادم، في حديقة “باتريوت” التابعة للقوات المسلحة الروسية. وخلال رحلته سيتوقف القطار في 60 مدينة روسية بما فيها موسكو وسيفاستوبول وفلاديفوستوك ومورمانسك.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي الفريق الأول أندريه كارتابولوف في مراسم وداع القطار: “توجد في هذا القطار 20 عربة. ونشرت على 9 أرصفة له النماذج النادرة للمعدات العسكرية ابتداء من دبابة “تي-55″ التي وصلت إلى سوريا من جورجيا إلى مركبة بناء الممرات الصينية الصنع. كما يوجد في 4 عربات معرض للأسلحة المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة والمعدات المخصصة لقوات الهندسة والأسلحة الكيميائية. وهناك في إحدى العربات معرض لأعمال المصورين والرسامين العسكريين”.

وأشار أيضا إلى أن الفرق العسكرية الموسيقية المختلفة ستجري حفلات فنية على المسرح المنظم على أحد أرصفة القطار.

كما سيفتتح في القطار محل “فوينتورغ” للمنتجات العسكرية حيث بالإمكان شراء البضائع والهدايا التذكارية ذات الرموز العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي