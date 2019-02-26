ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه يجب استبعاد وجودهم العسكري في ليبيا، مضيفاً أن مؤتمر باليرمو ساهم بإستعادة دورهم أكثر بكثير من مجرد كونه حضوراً محتملاً لوحدة عسكرية الذي من شأنه أن يسهم بتغذية عدم الاستقرار في البلاد.

كونتي أشار في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) اليوم الثلاثاء إلى أن المسار قد تم تحديده بالفعل حيث يجب مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة ومتابعة الحوار مع مختلف الجهات الليبية.

وأكد على أهمية أن يكون الجميع مقتنعين بأن تفضيل التأثير الشخصي على المنفعة الجماعية للشعب هو البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار لأبنائهم وأحفادهم.