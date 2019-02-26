ليبيا – جدد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح دعوة بلاده لرفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وتفضيل الحل السلمي السياسي من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

بن صالح لفت خلال كلمته التي ألقاها في القمة الأولى العربية الأوروبية إلى أن الجزائر لطالما حذرت من الآثار المترتبة عن الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار في كامل المنطقة.

وأكد على دعوتها الأطراف الليبية باستمرار إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي توافقي في إطار مساعي الأمم المتحدة بما يحفظ سلامة ليبيا ووحدتها وسيادتها واستقرارها.