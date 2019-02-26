ليبيا – عقد أمس الاثنين مؤتمر صحفي لمدير أمن طرابلس عميد سالم قريميده ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح بحضور رئيس مكتب الإعلام الأمني وعدد من الضباط بالوزارة.

مدير أمن طرابلس بيّن بحسب المكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق بأن هناك خطة أمنية مشتركة رقم 1 لسنة 2019 لتأمين العاصمة طرابلس بمشاركة مكونات وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هذه المكونات تتمثل بـ”هيئة السلامة الوطنية، جهاز المباحث الجنائية، جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات الليبية، وجهاز الشرطة القضائية، جهاز الأمن العام، قوة العمليات الخاصة، مصلحة أمن المنشآت والمرافق، الإدارة العامة للأمن المركزي، الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الإدارة العامة لأمن المنافذ، الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، جهاز الإسعاف والطوارئ بالإضافة لإدارة الشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية”.

ومن جهته أكد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي على أن الخطة الأمنية المشتركة بدأت في التطبيق على أرض الواقع بوجود التمركزات والدوريات الأمنية، مطالباً جميع الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة لتعاون وبذل الجهد لحفظ الأمن والإستقرار.

كما شدد على أن الخطة هدفها تأمين كافة المرافق الحيوية والحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية عن كافة المنافذ ومخارج المدينة.



وبدوره قال رئيس مكتب الإعلام الأمني بأن الخطة الأمنية المشتركة تشمل كافة مكونات الوزارة وستعمل هذه الخطة وفق اختصاص كل مكون أمني، موضحاً بأنه هناك تعاون مع الأجهزة العسكرية لحفظ الاستقرار وكذلك تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية وتسيير حركة المرور وضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والإستقرار.