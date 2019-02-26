أبوظبي – ارتفعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، مع تفاؤل المستثمرين بصعود أسعار النفط مجدداً، فيما واصلت بورصة الكويت تعليق تداولاتها لليوم الثالث مع الاحتفال بالعيد الوطني.

وبحلول الساعة (13:03 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل / نيسان بنسبة 0.54 بالمئة أو ما يعادل 35 سنتاً إلى 65.11 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل / نيسان بنسبة 0.16 بالمئة أو ما يعادل 9 سنتاً إلى 55.57 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.85 بالمئة إلى 2683 نقطة، مع صعود أسهم العقار يتصدرها “إعمار” و”أرابتك”.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.47 بالمئة إلى 5139 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والطاقة والعقار.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.53 بالمئة إلى 4089 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.64 بالمئة و0.1 بالمئة على التوالي.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.46 بالمئة إلى 1414 نقطة، مع صعود أسهم قطاع البنوك يتصدرها “الخليجي التجاري” بنسبة 1.41 بالمئة و”السلام البحريني” 1.09 بالمئة.

وربحت بورصة الأردن ما نسبته 0.46 بالمئة لتغلق عند 1414 نقطة، مع ارتفاع أسهم “آفاق للطاقة” بنسبة 1.12 بالمئة و”العربية للفنادق” 1.05 بالمئة و”جوبترول” 0.4 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.27 بالمئة إلى 8456 نقطة، مع صعود الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر وحيدة إثر تعرضها لعمليات جني أرباح، ونزل مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 14886 نقطة، وسط عمليات بيعية للأجانب والعرب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.85 بالمئة إلى 2683 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.53 بالمئة إلى 4089 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 5139 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.46 بالمئة إلى 1414 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 1994 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 8456 نقطة.

فيما انخفضت سوق:

مصر: بنسبة 0.4 بالمئة إلى 14886 نقطة.