مي العيدان تسخر من فنانة خليجية وتستفزها بطريقة ساخرة.. هذا ما قالته عنها

مي العيدان تسخر من فنانة خليجية وتستفزها بطريقة ساخرة.. هذا ما قالته عنها

الكويت – نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر صفحتها على إنستغرام، مقطع فيديو للفنانة فرح الهادي تستعرض خلاله اطلالتها الجديدة التي غيرت فيها لون شعرها الاسود الى الاصفر”، واتّهمتها بتقليد الفاشينيستا السعودية مودل روز.

وعلقت العيدان على المقطع قائلة: “نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي”.

وتحرص الاعلامية الكويتية على استغلال اي فرصة لانتقاد الهادي، من خلال ذكر اسمها بالكامل والسخرية منها بكلمات بسيطة. وقد سبق لمي وشنت هجوما عنيفا على فرح وزوجها عقيل الرئيسي بسبب تنظيمهما حفل زفاف ثانٍ لهما، بمناسبة ذكرى زواجهما الأول.

وكالعادة، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع انتقاد مي الاخير، وانقسمت التعليقات بين من رأى تشابه كبير بين فرح والموديل روز، ومن انتقد اسلوب العيدان الذي تستخدمه لتصغير المشاهير من خلال تعليقاتها المليئة بالسم، على حد تعبير منتقديها.