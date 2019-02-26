دبي – بدأت بورصة “ناسداك دبي”، تداول العقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم السعودية، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مع فوتسي راسل (المزود العالمي للمؤشرات).

وتم الإعلان عن إدراج العقود، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، بمقر “ناسداك دبي”، والتي سيتم إصدار العقود المستقبلية كأولى منتجاتها التابعة، للترخيص الممنوح لها، على مؤشر فوتسي السعودية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: “تم اعتماد الريال السعودي كعملة للتداول بالعقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية”.

وأعلنت مجموعة “فوتسي راسل”، في مارس/ آذار 2018، انضمام البورصة السعودية إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، اعتبارا من مارس/آذار المقبل.

ويشمل مؤشر فوتسي السعودية 46 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية (تداول) تتضمن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي.

وتساعد العقود المستقبلية على المؤشرات السعودية، في توسعة الخيارات الاستثمارية وجذب المشاركين في السوق، على المستويين العالمي والإقليمي.

و”فوتسي راسل” تشغل العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.

أما “ناسداك دبي” التي تقدم خدماتها للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، مملوكة لشركة سوق دبي المالي بمقدار الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.

الأناضول