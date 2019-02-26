مصر – الوقوف أمام المرآة أمر طبيعي يقوم به الجميع، ولكن بعض الأشخاص وخصوصا السيدات يقفن أمامها مطولا بشكل زائد، ما قد يشير لتعرضهن إلى مشكلات نفسية.

قال الدكتور محمد هاني استشاري الطب النفسي، إن الوقوف أمام المرآة لاستخدامها في الغرض الطبيعي وهو رؤية الشكل الخارجي ووضع مساحيق التجميل أمرا عاديا، ولكن الوقوف كثيرًا دون هدف قد يشير إلى مشكلة نفسية.

وأضاف استشاري الطب النفسي، إلى أن المشكلات الصحية الناتجة عن هذه العادة تتمثل في الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، ومنها فقدان الثقة بالنفس، الاكتئاب، الهوس.

وأوضح هاني، أن المرآة لا تعكس دوما الصورة الحقيقية، كما أن تقييم الأشخاص للجمال مختلف، فالبعض قد يظهر أمام المرآة غير جميل رغم تمتعه بالجمال، وبالتالي فهي عامل مؤثر على الصحة النفسية خاصة عند الإفراط في استخدامها.

ونصح استشاري الطب النفسي، بضرورة تجنب الإفراط في الوقوف أمام المرآة، مشيرًا إلى أن كثرة وجود المرايا بالمنزل يسحب الطاقة الإيجابية، ويتحول النظر إليها لإدمان.

وتابع هاني، أن العلاج يكون عن طريق اتباع بعض الخطوات لتجنب المشكلات النفسية، وتتمثل في:

تقليل عدد المرايا بالمنزل.

استخدام المرآة للضرورة فقط.

ضرورة متابعة الأهل لسلوك أطفالهم المراهقين.

وهناك بعض الحالات التي تحتاج لزيارة طبيب مثل حالات الهوس والاضطرابات النفسية.

وكالات