وزراء بريطانيون يهددون بالاستقالة حال موافقة ماي على بريكست دون اتفاق

وزراء بريطانيون يهددون بالاستقالة حال موافقة ماي على بريكست دون اتفاق

انجلترا – هدد 3 أعضاء في الحكومة البريطانية بالاستقالة في حال لم تعمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إرجاء موعد بريكست بهدف استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال وزراء التجارة، ريتشارد هارينغتون، والصناعات الرقمية، مارغوت جيمس، والطاقة، كلير بيري، اليوم الثلاثاء، إنهم “يلتمسون” من رئيسة الوزراء العمل على تمديد المادة 50 من اتفاق الاتحاد الأوروبي التي تنظم خروج دولة عضو في حال عدم اعتماد أي اتفاق في برلمان الدولة المذكورة بهدف تفادي الخروج من دون اتفاق مع الاتحاد.

وكتب الوزراء المؤيدون للبقاء في الاتحاد في صحيفة “ديلي مايل” اليوم: “هذا الالتزام سيكون محط ترحيب وارتياح من قبل غالبية كبيرة من النواب والشركات والعاملين بها”.

كما هددوا بالاستقالة “لمنع حصول كارثة”، إذا لم تعطهم ماي وعدا بالعمل على مطلبهم خلال هذا الأسبوع.

وطالب 3 وزراء مهمون في الحكومة أيضا الأسبوع الماضي بإرجاء موعد الخروج بسبب غياب اتفاق وافق عليه البرلمان.

وبحسب “ديلي مايل”، فإن 15 وزيرا آخرين سيكونون مستعدين للاستقالة من الحكومة لمنع خروج المملكة من دون اتفاق.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس الاثنين أنه ناقش مع ماي “الجانب القضائي والإجرائي لتمديد محتمل” لموعد بريكست المقرر في 29 مارس القادم، غير أن ماي ترى أنه يمكن تفادي ذلك السيناريو. وفي خطوة أثارت امتعاضا في بريطانيا قامت الأحد الماضي بإرجاء تصويت آخر للنواب البريطانيين على اتفاق بريكست “حتى 12 مارس القادم”.

وأكدت أنها ترغب في وقت إضافي لتعيد التفاوض على النص مع بروكسل قبل الموعد النهائي.

المصدر: أ ف ب