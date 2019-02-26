ليبيا – التقى أمس الإثنين وزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي والسكرتير الثاني بالسفارة الايطالية نيكولو باترون ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة الفروع.

الإجتماع تناول وفقاً لوزارة الحكم المحلي متابعة أنشطة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تتعلق بالعمل البلدي وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جمعية البلديات الايطالية وجهاز الحرس البلدي.



وأكد المجتمعون ضرورة التأكيد على أهمية مشروع التنمية الريفية في البلديات ذات العلاقة.

يشار إلى أنه حضر الإجتماع عبدالمجيد ابو غرارة مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسعيدة بالروين مدير مكتب التعاون