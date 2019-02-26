الولايات المتحدة – أعلنت شركة Razer اليوم أنها ستقوم بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Razer Phone 2 في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 27 فبراير.

وجدير بالذكر أن هذا التاريخ ينطبق على الوحدات المفتوحة من الهاتف Razer Phone 2 وليس الوحدات الخاصة بشركات الإتصالات، فهذه الأخيرة مرشحة للحصول على هذا التحديث في وقت لاحق.

ستبدأ عملية إطلاق تحديث Android 9 Pie للوحدات التابعة لشركات الإتصالات من الهاتف Razer Phone في منتصف شهر مارس المقبل، على الرغم من أن هذا التاريخ عرضة للتغيير في أي لحظة. ومع ذلك، الوحدات المفتوحة من الهاتف Razer Phone 2 ستحصل على التحديث في اليوم 27 فبراير بالضبط، وهذا التاريخ نهائي ما لم يتم إكتشاف أي أخطاء في التحديث في اللحظات الأخيرة.

هذا التحديث سيجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، وسيجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر فبراير. على الهاتف Razer Phone 2، سيتم تفعيل نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات بشكل إفتراضي بعد تثبيت التحديث، ولكن يمكنك إيقافه إذا أردت ذلك.