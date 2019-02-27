تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لأنقرة السماح لأحد بتولي مسؤولية الإشراف على المنطقة الآمنة المحتملة شمال شرقي سوريا، بما يشكل تهديدا لتركيا.

وشدد الرئيس التركي في مقابلة مع محطة “إن تي في” المحلية، يوم الثلاثاء، على ضرورة تولي تركيا الإشراف على المنطقة الآمنة قائلا: “نحن من سيكون هناك”.

وأردف أردوغان أن “الشعب السوري يثق بتركيا، وعشائر المنطقة تدعوها باستمرار لتطهير منطقة منبج السورية من الإرهابيين”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن “هدف أنقرة في الوقت الحاضر هو ضمان إخراج تنظيم بي كا كا من منبج، ووفاء واشنطن بوعدها المتمثل بجمع الأسلحة التي قدمتها للتنظيم.

المصدر: الأناضول