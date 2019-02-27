فيينا – عاودت أسعار النفط صعودها، الأربعاء، بعد انتهاء تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرافضة لصعود أسعار الخام.

ورفض “ترامب” في تغريدة له على تويتر، الإثنين، أسعار النفط الصاعدة لأعلى مستوى في 3 شهور، واصفا إياها بأنها “مرتفعة (..) ترتفع أكثر مما ينبغي لها”.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن دول العالم المستهلكة للنفط لا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الخام؛ “لأن الوضع هش”.

ودفعت تصريحات ترامب، أسعار النفط الخام للهبوط بأكثر من 2.5 دولارا، من أعلى مستوياتها في 3 شهور إلى حدود 64.6 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة (08:08 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم مايو / أيار، بنسبة 0.40 بالمئة أو 30 سنتا، إلى 65.62 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم أبريل / نيسان، بنسبة 0.72 بالمئة أو 40 سنتا، إلى 55.90 دولارا للبرميل.

الأناضول