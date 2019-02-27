تركيا – حققت شركة أسيلسان التركية للصناعات العسكرية الإلكترونية، أرباحًا صافية تجاوزت عتبة الملياري ليرة تركية خلال العام 2018.

ووفقا لبيانات الشركة، فقد بلغ صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي، 2 مليار و318 مليون و197 ألف ليرة تركية ( 436.2 مليون دولار) خلال العام 2018.

وأشارت البيانات أن صافي أرباح الشركة خلال العام 2017، بلغ مليارا و375 مليون و901 ألف ليرة تركية (258.9 مليون دولار).

وتأسست “أسيلسان” في 1975، بمبادرة من مؤسسة “تعزيز القوات المسلحة التركية”، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتعد من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.

كما تعد واحدة من أبرز الشركات التركية المنتجة للتكنولوجيا الفائقة والصناعات الدفاعية، حيث أدّت أداءً بارزًا في سوق الأسهم وسجلت نجاحًا في مجالات عملها، ممّا زاد قيمتها في بورصة إسطنبول في وقت تواصل فيه البورصة تحطيم أرقام قياسية.

الأناضول