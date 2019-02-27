الولايات المتحدة – كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون من مستشفى”ماساتشوستس” في الولايات المتّحدة الأميركية، أنّ 15 دقيقة فقط من الركض كل يوم قد تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأوضح الباحثون أنّ الأشخاص النشطين بدنيا أقل عرضة لخطر اضطراب الصحة العقلية. وقال الدكتور ديفيد أجوس من قسم الطب النفسي بالمستشفى: “عندما يأتي المرضى يشكون من شعورهم بالإحباط أخبرهم أن يخرجوا ويتحركوا في المنتزهات والنوادي قبل أن اوصف مضادات الاكتئاب”.

وأثبتت دراسة بيانات أكثر من 500 ألف شخص، أن الحصول على معدل أعلى لضربات القلب بنسبة 50 % لمدة ربع ساعة في اليوم يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب.

وبحسب إحصائيات مؤسسة الصحة النفسية ، في المملكة المتحدة 19.7% من الأشخاص فوق 16 سنة لديهم أعراض الاكتئاب أو القلق في عام 2014، ووفقاً لجمعية القلق والاكتئاب في أميركا، تؤثر الحالة على أكثر من 16.1 مليون أميركي.

ويعتبر الاكتئاب هو السبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة الأمريكية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 44 سنة .