اعتقال إيرانية حاولت إيصال مواد مخدرة إلى العراق

اعتقال إيرانية حاولت إيصال مواد مخدرة إلى العراق

العراق – أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقالها مسافرة إيرانية حاولت إدخال مادة مخدرة إلى العراق في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر بيان للهيئة أن “كوادر هيئة المنافذ الحدودية اعتقلت مسافرة إيرانية، كانت تحمل بحوزتها مادة مخدرة (ترياك) تروم إدخالها إلى العراق”.

وأضاف: “تمت عملية القبض بالتعاون بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ ومركز الجمرك”، مشيرا إلى أن “المتهمة أحيلت إلى شعبة مكافحة مخدرات في قضاء بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية عن اعتقال مواطنين إيرانيين يحملون مواد مخدرة يرومون إدخالها للعراق.

المصدر: RT