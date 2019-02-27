روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البلطيق الروسي يتابع مدمرة “غرايفلي” الأمريكية في مياه بحر البلطيق.

وأكد المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع التابع للوزارة، امس أن المدمرة دخلت مياه بحر البلطيق عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو.

وأضاف أن “القوات والوسائل التابعة لأسطول البلطيق تتابع المدمرة الأمريكية بشكل مستمر”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني دخول لمدمرة “غرايفلي” الأمريكية لمياه بحر البلطيق هذا العام. وهي تنتمي إلى المجموعة الدائمة الأولى للقوات البحرية للناتو.

وهذه المدمرة قادرة على حمل ما مجموعه 56 صاروخا مجنحا من نوع “توماهوك”، يصل مداها إلى 1.6 ألف كلم. وهذه السفينة الحربية مزودة أيضا بأنظمة “إيجس” الصاروخية.

المصدر: وكالات