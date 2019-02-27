غزة – أكدت الجبهة الشعبية إنها توصلت لاتفاق مع مسؤول حركة حماس في قطاع غزة للإفراج عن معتقلي حركة فتح في القطاع.

وأكد محمد الغول عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية أنه وبجهود حثيثة وبتواصل بين قيادة الجبهة ممثلة بمسؤول فرع الجبهة في قطاع غزة جميل مزهر والقيادي يحيى السنوار مسؤول حركة حماس في قطاع غزة، تم الإفراج عن كافة المعتقلين من حركة فتح في غزة.

وشدد الغول على أن الجبهة الشعبية ستبقى صمام الأمان للوحدة الوطنية الفلسطينية وستظل حريصة على خلق مساحات واسعة من الحرية والديمقراطية من خلال دورها النضالي في الساحة الفلسطينية لصون الحريات والحد من ظاهرة الاعتقال على خلفية الرأي والمعتقد السياسي.

وكانت حركة فتح اتهمت الأجهزة الأمنية في غزة باعتقال العشرات من كوادرها من خلال استدعائهم واحتجازهم في مقرات الأمن في غزة على خلفية الهبة الجماهيرية المساندة للرئيس والقيادة.

المصدر: معا