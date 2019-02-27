الجيش السوري يعثر على كمية هائلة من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن بكاملها!

الجيش السوري يعثر على كمية هائلة من مادة متفجرة قادرة على تدمير مدن بكاملها!

سوريا – ذكر مصدر عسكري لـ RT أن الجهات المختصة عثرت على 8 أطنان من مادة “سي 4” شديدة الانفجار من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

واكتشفت وحدة مكافحة الإرهاب هذه الكمية الضخمة من المتفجرات مخبأة في مستودعات تحت الأرض، خزنتها هناك الجماعات الإرهابية قبل فرارها تحت ضربات الجيش السوري.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن هذه المادة تتميز بأنها شديدة الانفجار ويعادل انفجار كيلو واحد من “سي – 4” 10 كيلو غرامات من مادة “تي إن تي”.

وأكدت هذه المصادر، أن الكمية الضخمة المكتشفة كافية لتدمير مدن بكاملها، وقد عثر عليها بالقرب من الحدود مع الأردن وغير بعيد من السياج الفاصل مع الجولان المحتل.

المصدر: RT