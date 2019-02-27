ليبيا – ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي اليوم الأربعاء مع مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة التقرير السنوي لعام2018والمراحل التي وصل اليها التقرير.

الحاسي شدد بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية على تلافي أي تآخير في أصدار التقرير وأن يتم الإنتهاء منه قبل نهاية شهر مارس 2019.

وأكد الحاسي على ضرورة فتح ملفات جديدة وبحثها ودراستها وأعداد تقارير حولها لتضمينها في التقرير السنوي لعام 2019 ومنها ملف الآثار الليبية وإعداد موقف حول الوضع الحالي للأثار وحجم الإعتداءات والسرقة التي تعرضت لها إلى جانب إلزام الجهات المختصة للمحافظة على هذا الموروث والسعي لإستراجاع الأثار المنهوبة وفتح ملف خاص لقضية الاعلام وضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع وتنظيمه.

وبدوره،قام مدير مكتب التخطيط والمتابعة بإستعراض الجهات التي لم ترد منها التقارير حتى يتم تضمينها في التقرير السنوي وتلافي أي تأخير.

رئيس الهيئة ثمن الجهود التي بذلت في تقرير الهيئة لعام 2017،لافتاً إلى أن الملاحظات التي وردت فيه كانت موضوعية،مؤكداً في الوقت ذاته على عقد إجتماع اسبوعي لمتابعة إنجاز التقرر السنوي.