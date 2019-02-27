ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين ، حيث أكد الجانبان على أهمية نجاح المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة وفقا لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق الجانبان على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد على دعم دولة الإمارات للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وحرصها على مساعدة الشعب الليبي في الخروج من الازمة الراهنة.