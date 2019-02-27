الشيباني قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه قد تعامل مع الأمر الواقع أما من حيث القرارات فعدم وجود أعضاء البرلمان من المنطقة الجنوبية ونتيجة للعامل اللوجستي يعتبر إتخاذ هذه القرارات أمر غير مواتي.

وأضاف” الحكومة تحتاج الميزانية ولا بد من إصدارها حتى لو مخالفة من الناحية القانونية لكن احياناً يفرض عليك الأمر الواقع ذلك، شخصياً توقعت صرف 10 مليارات دينار من هذه الميزانية بناء على العام الماضي لأنه تم اعتماد ميزانية 44 مليار لم تصرف منها سوى 7 مليار فقط”.

وعن سبب قرار البرلمان بأن يكون المبلغ المرصود هو 40 مليار دينار ليبي أوضح أن الحكومة هي من تقدمت بذلك على أن يكون في ميزانيتين هما الطوارئ والميزانية العامة للدولة التي تقدر بـ 40 مليار.

أما بخصوص الأسماء التي تم اختيارها من قبل البرلمان لشغل وظائف سيادية هامة في الحكومة المؤقتة علق قائلاً:” لم تحضرني هذه الأسماء بل يحضرني أسماء وزارة الخارجية والحكم المحلي والصحة والشؤون الاجتماعية فهذه الوزرات التي تم ملئ الشواغر فيها”.

وبيّن أن إقرار مذكرة رد اعتبار الملك إدريس السنوسي وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه في هذا التوقيت جاء بعد محاولات ومطالبات من قبل بعض الحكماء في طبرق برد الإعتبار لأسرة الملك إدريس السنوسي وبالفعل تم عرض المقترح على رئيس مجلس النواب بالتزامن مع قرار العفو العام وقانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام وشمول النظام السابق بالعفو العام لكن دون الإستفاده منه.