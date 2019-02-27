ليبيا – عقد أمس الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة العليا للتدريب لعام 2019 بحضور المكلف بتسيير مهام وكيل هيئة الرقابة الإدارية وعدد من مدراء الادارات بها.

الإجتماع إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لهيئة الرقابة الإدارية حيث تم عرض التقرير السنوي والتوجيهات العامة لمكتب التدريب والتعاون الدولي كما أوضح العرض آلية ضمان الجودة في تحقيق الأهداف المرجوة من الدورات وعدد الموظفين الذين تم تدريبهم مع تباين مدى تجاوبهم ومستوى تحصيلهم للمعلومات.

وفي ختام الاجتماع تم توضيح السياسة العامة للمكتب في عام 2019 و ما استجد من الاحتياجات التدريبية للإدارات العامة و المكاتب و الفروع.