ليبيا – اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني أمس الثلاثاء مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفز أوفتشا بحضور وزيري التخطيط والحكم المحلي بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي وميلاد الطاهر.

الإجتماع تمحور بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت حول زيادة دعم الحكومة الألمانية لدعم صندوق الاستقرار في ليبيا.

وبدوره، أكد عميد بلدية سرت على ضرورة ضخ مجموعة من المشاريع لبلديه سرت إضافة للاستعجال بما هو قائم.

السفير الألماني قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء :”إن مدينة سرت مدينة مصابة ومتشجع لسماع كيف سيساعد دعم ألمانيا بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مرفق الاستقرار و تنشيط الحياة الحضرية والبنية التحتية العامة”.