ليبيا – يؤدي وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم وغداً زيارة رسمية إلى “برن” عاصمة سويسرا في إطار الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين.

من المقرر أن يعقد الجهيناوي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية لقاءات مع كل من رئيس الكنفدرالية السويسرية ووزير الخارجية ورئيسة البرلمان الوطني سيتطرق خلالها لعدد من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا.

يذكر أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية انتظمت بتونس في نوفمبر 2016 بمناسبة زيارة وزير الخارجية السويسري السابق ديدييه بورخالطر.