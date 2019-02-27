اليابان – هبط المسبار الياباني “هايابوسا -2” على سطح الكويكب “ريوغو”، لجمع عناصر من تربة الكويكب، التي قد تعطي أدلة على أصل النظام الشمسي والحياة على الأرض.

وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية،أمس أن المركبة “هايابوسا 2” بدأت في الاقتراب من الكويكب في الساعة الواحدة والربع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوكالة الى أن المركبة مزودة بشريط عرضه ستة أمتار لتجنب العوائق على سطح الكويكب.

كما يبلغ قطر الكويكب “ريوغو” الذي يبعد عن الأرض حوالي 300 مليون كيلومتر، نحو 900 متر.

يشار إلى أن “ريوغو” اسم قصر تحت البحر في التراث الياباني.

الجدير بالذكر أن المسبار “الياباني هايابوسا-1 ” تمكن من جلب عينات دقيقة للغاية من الكويكب “ايتوكاوا” إلى الأرض عام 2010 في أول مهمة من هذا النوع.

وكالة : كيودو