ليبيا – أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة اليوم الاربعاء دخول القوات المسلحة لمنطقتي فنقل وتراغن ضمن عمليات تطهير الجنوب .

شعبة الاعلام الحربي أوضحت بأن أهالي المنطقتين قد إستقبلوا وحدات الجيس بفرحة كبيرة ، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن بلدتي قنفل وتراغن تقعان شرق كدينة مرزق ويقعان وسط الطريق بين مدينة مرزق وبلدة ام الارانب جنوب البلاد ، وبهذا يتبقى للقوات المسلحة فقط بلدة ام الارانب وبعد السيطرة عليها تصبح المنطقة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة.

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