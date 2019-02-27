ليبيا – احتفت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي بتخريج دفعة من 500 فرد تابع لهيئة الشرطة في حفل حضره رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ونوابه ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

حفل التخرج تضمن وفقاً لداخلية المؤقتة عرضاً عسكرياً على فنون القتال والدفاع عن النفس والميدان العنيف ومشاهد لاقتحام أوكار الإرهاب وإجراءات القبض عليهم إضافة إلى استعراض لكلاب الأثر والاستيقافات الأمنية وحماية الشخصيات الهامة.



وفي هذا السياق حيّا المستشار بوشناف رئيس الحكومة المؤقتة لدعمه اللامحدود لوزارة الداخلية ما أثمر تخريج مثل هذه الدفعات، مثمناً الجهود الحثيثة التي بذلها الثني من خلال دعمه اللامحدود لوزارة الداخلية ووقوفه معها بما أثمر بناء مؤسسة شرطية قوية وقادرة على فرض الأمن وهيية الدولة.



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وأكد على أن جنوب ليبيا تحرر بالكامل من قبضة العصابات الإجرامية الأجنبية والإرهابيين بفضل القوات المسلحة وعضيدها من أبناء المؤسسة الشرطية.

كما شهد الحفل العديد من كلمات الضيوف التي أثنت على هذا الإنجاز وبناء المؤسسة الشرطية بالشكل الذي يليق بها وبما يحفظ أمن الوطن والمواطن.

واختتم الحفل من خلال تكريم الطلبة الأوائل ومنحهم شهادات التخرج وقدم وزير الداخلية درعاً تكريمياً لرئيس الحكومة المؤقتة تقديراً لدوره في دعم وزارة الداخلية.

يشار إلى أنه حضر مراسم حفل التخرج التي أقيمت بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي عضو مجلس النواب عيسى العريبي ورئيس ركن السلاح الجوي الفريق صقر الجروشي ومدير إدارة القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وممثل القيادة العامة للشؤون الاجتماعية الشيخ بلعيد الشيخي ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني وعدد من الوكلاء ومدراء الأمن والضباط بمختلف إدارات الجيش والشرطة.