ليبيا – في إطار الإهتمام بسير العمل وحرصاً على استتباب الأمن بمدينة بنغازي استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري اليوم الأربعاء بمقر البلدية العميد عبد العزيز العرفي مدير مديرية أمن بنغازي.

الإجتماع تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبلدية بنغازي بخصوص الشروع في ترسيم الحدود لمراكز الشرطة بالبلدية والشروع في إنشاء مراكز شرطة جديدة تأتي هذه الخطوة متزامنة مع العديد من الخطط التي تشهدها البلدية هذه الايام لزيادة مستوى الأمن بالمدينة.

وأكد بوجواري على ضرورة تأمين المدينة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن بنغازي وحمايتها من العابثين والخارجين عن القانون.