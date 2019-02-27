ليبيا – صرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس قد استأنف جلسته الرسمية أمس الثلاثاء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

بليحق قال بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن تم إقرار الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 بإجماع الحاضرين مع عدد من الملاحظات بالإضافة إلى إقرار ميزانية الطوارئ الخاصة ببلدية تاورغاء .

وأكد بليحق على أنه المجلس إستعرض كتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني بشأن ترشيح عدد من الوزراء لوزارات شاغرة منذ فترة وكذلك استحداث عدد من الوزارات حيث تم إقرار واعتماد المرشحين لهذه الوزارات على أن يؤدوا اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الجلسة القادمة.

وقال بليحق إن الوزراء الجدد هم:” عبدالسلام محمد امريض نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، سعد عقوب وزيراً للصحة، عبدالهادي إبراهيم الحويج وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، عادل عوض حسن وزيراً للحكم المحلي، والسنوسي صالح السنوسي وزيراً للصناعة،حسن احمد حسن بشير وزيراً للزراعة، فتحية علي حامد وزيراً للشؤون الاجتماعية”.

وأضاف:”مجلس النواب في جلسته الرسمية أمس الثلاثاء أقر التعديلات الخاصة بقانون الهلال الأحمر والمتضمنة لتعديل بعض الصلاحيات الخاصة برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بالإضافة إلى بعض الإعفاءات للجمعية نظراً لطبيعة عملها في المجال الخيري”.

وأكد بليحق على أن المجلس إستعرض المذكرة المقدمة لرد الاعتبار للملك للراحل أدريس السنوسي وأسرته وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس هذه المذكرة بغالبية الحاضرين على أن يرد الاعتبار للملك الراحل أدريس السنوسي وعائلته وكذلك إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.

المتحدث باسم مجلس النواب أوضح أن الجلسة تضمنت مناقشة رئاسة عدد من الأجهزة التابعة لمجلس النواب وهي جهاز مجلس الحقوق والحريات العامة وجمعية الدعوة الإسلامية وهيئة مكافحة الفساد ومجلس التخطيط العام على أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة هذه الأجهزة اعتباراً من تاريخ أمس الثلاثاء وحتى جلسة18 من شهر مارس القادم والتي سوف يتم خلالها انتخاب رؤساء لهذه الأجهزة.