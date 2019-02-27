بورصة طهران تصعد بعد تراجع حاد على خلفية استقالة “ظريف”

بورصة طهران تصعد بعد تراجع حاد على خلفية استقالة “ظريف”

إيران – استعادت بورصة طهران، الأربعاء، نسق الصعود في مؤشرها الرئيس، بعد هبوط حاد، الثلاثاء، على خلفية استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

والإثنين، أعلن ظريف استقالته من منصبه، وأكد عبر حسابه على “إنستغرام” أنه لن يستطيع مواصلة مهمته وزيرا للخارجية، دون أن يوضح سبب الاستقالة.

وعند الساعة (10:03 ت.غ) صعد مؤشر بورصة طهران بنسبة 0.35 بالمئة أو 582.5 نقطة، معوضا جزءا من خسائر الثلاثاء، إلى 165.294 ألف نقطة.

ودفعت استقالة وزير الخارجية الإيراني، إلى تراجع في مؤشر بورصة طهران، الثلاثاء، ليفقد نحو 2082 نقطة أو 1.26 بالمئة في التعاملات الصباحية.

الأناضول