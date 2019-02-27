باكستان – تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، فيما يلي تسلسل الأحداث:

– الخارجية الهندية: أسقطنا مقاتلة باكستانية وفقدنا مقاتلة أسقطتها باكستان

– الكرملين: يقلقنا التصعيد بين الهند وباكستان وندعو الطرفين لضبط النفس.

– الخارجية الأمريكية تحث الهند وباكستان على ضبط النفس وتجنب التصعيد.

– المتحدث باسم الجيش الباكستاني: لا نرغب في تصعيد الأزمة مع الهند ولا نريد أن نأخذ المنطقة إلى الحرب.

– وسائل إعلام باكستانية تبث صورا للطيارين الهنديين اللذين وقعا في الأسر.

-الخارجية الروسية: موسكو قلقة جدا من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان وتأمل في تهدئة الوضع.

– وزارة الدفاع الباكستانية تؤكد إسقاطها مقاتلتين هنديتين وأسر طيارين في القسم الباكستاني من كشمير.

– المتحدث باسم وزارة الدفاع في باكستان يعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار.

– الشرطة الباكستانية تعلن تحطم مقاتلتين هنديتين ومقتل طيارين اثنين ومدني.

– وزارة الدفاع الهندية تؤكد أنه لا معلومات لديها عن إعلان باكستان استهداف طائرة هندية.

– وزارة الدفاع الباكستانية يعلن اعتراض سلاح الجو الباكستاني لمقاتلات هندية اخترقت المجال الجوي الباكستاني.

المصدر: وكالات