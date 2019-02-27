روسيا – تمكنت قوات الشرطة من تصفية زعيم مسلحين بتبادل إطلاق النار معه خلال عملية لمكافحة الإرهاب بمدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قباردين-بلقار جنوبي روسيا، حسبما أبلغ مصدر في قوات الأمن.

وقال المصدر لوكالة نوفوستي “داهمت قوة أمنية أحد المنازل الخاصة في منطقة أليكساندروفكا الصغيرة حيث كان قطاع الطرق يختبئون، إلا أنهم فتحوا النار على ضباط تنفيذ القانون عندما عرضوا عليهم الاستسلام”.

وأفيد بأن ضباط إنفاذ القانون تلقوا معلومات عن أماكن يختبئ فيها أعضاء جماعة أصولية متطرفة، كانوا يخططون لارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية”، فأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين – بلقار فجر يوم الأربعاء فرض نظام عملياتي “لمكافحة الإرهاب” في أجزاء من مدينة نالتشيك عاصمة الجمهورية، للبحث عن أعضاء الجماعة الأصولية المتطرفة.

وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، قد أعلن منتصف ديسمبر الماضي 2018، أن الأمن الروسي كشف خلال 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية على أراضي جمهوريات داغستان وإنغوشيا والشيشان وإقليم ستافروبل” في شمال القوقاز.

وأضاف أنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من عمليات التحري تم تحييد 65 مسلحا، بينهم 10 متزعمين لعصابات مسلحة. كما تم إلقاء القبض على 36 متزعما و236 مسلحا و589 متعاونا، فضلا عن حظر أكثر من 64 ألف موقع على شبكة الإنترنت تتضمن معلومات غير قانونية، بينها 47 ألف موقع تحتوي على مواد ذات مضمون إرهابي.

كما لفت مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أن وزارة الداخلية وحرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي منعوا أكثر من 10 آلاف شخص يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ومتطرفة من دخول البلاد. وكذلك تم منع دخول 60 مواطنا روسيا وأجنبيا، إلى مناطق الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط”.

المصدر: نوفوستي