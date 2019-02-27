وقال فريق المهندسين في شركة “سبيس تل” غير الربحية، الثلاثاء، إن نظام الكمبيوتر على متن المركبة أعاد ضبط نفسه بشكل غير متوقع.

وأدى هذا الخلل إلى إلغاء مناورة من شأنها أن تبقي سفينة الفضاء الصغيرة، التي يطلق عليها “بيريشيت”، على الطريق الصحيح للهبوط في أبريل، فيما يذكر الفريق أنه يدرس البيانات لفهم ما حدث.

وفي رحلتها المتعرجة، من المقرر أن تدور “بيريشيت” حول الأرض 6 مرات على الأقل، وإذا نجحت المهمة، فسيكون أول هبوط على سطح القمر يتم تمويله من القطاع الخاص.

وتسعى إسرائيل لأن تصبح الدولة الرابعة التي تصل إلى سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.