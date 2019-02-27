ليبيا – حثت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق كافة المواطنين لبذل مزيد من الجهد في سبيل إنجاح العملية الأمنية وذلك من خلال تعاونهم الإيجابي مع رجال الأمن واحترام القوانين.

الداخلية إعتبرت في بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي أن المواطن هو الشريك الحقيقي والإستراتيجي في مساندة الأجهزة الأمنية وبسط الأمن وتقديم المعلومة التي قد تفيد أجهزة الدولة وتساهم في القبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة والإبلاغ عن وجود أي تهديد قد يعرض أمن الدولة والمواطنين للخطر.



وأكدت على أن الظواهر السلبية لبعض المواطنين وعدم احترامهم للقواعد المرورية واستخفافهم بالقوانين والتشريعات النافذة من شأنه أن يعرضهم للمساءلة وهذا يضر بالمشهد العام للدولة ويعود بالضرر على مجتمعهم ووطنهم.



ونوّهت إلى أن التعاون مع رجال الأمن يعد قيمة إنسانية عظيمة تساعد الأجهزة الأمنية في تأدية مهامهم وتختصر الطريق للوصول إلى مجتمع آمن ومطمئن فالمواطن الملتزم بالقوانين واللوائح يحقق أهداف الشرطة فكلما زادت نسبة الوعي لدى المواطنين الملتزمين في احترام القوانين كلما ساعد ذلك رجال الأمن ووفر لهم الوقت والجهد والتكاليف بالتالي يساعدهم من السيطرة على من هم خارجون عن القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعهم.