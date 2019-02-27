ليبيا – قال مهندس حقل ومتعامل اليوم الأربعاء في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء إن العمال في حقل الشرارة النفطي مستعدون لاستئناف التشغيل بإنتاج أولي يبلغ 80 ألف برميل يومياً لكنهم ما زالوا ينتظرون موافقة المؤسسة الوطنية للنفط.

الوكالة أشارت إلى أن الحقل يبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً ومغلق منذ ديسمبر كانون الأول عندما سيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية.

هذا وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء بالإتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.