العراق – كشف سوق العراق للأوراق المالية، الأربعاء، أن المستثمرين الأجانب يمثلون 18% من مستثمري السوق، مبيناً أن هناك 30 صندوقاً استثماراً أجنبياً يتداول في السوق.

وقال المدير التنفيذ للسوق طه احمد عبد السلام في حديث لـ السومرية نيوز، إن “المستثمر العراقي ما يزال يمثل الشريحة الأكبر من التداولات اليومية والمؤشرات التجميعية السنوية للسوق”، مبيناً أن “المستثمر الاجنبي ما يزال يمثل 17- 18% من مستثمري السوق”.

وأضاف عبد السلام، أن “ما يميز المستثمر الأجنبي أن هناك 30 صندوقاً استثماراً أجنبي غير عراقي يتداول ويتعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية، في حين لا يوجد أي صندوق استثماري عراقي يتداول بسبب عدم وجود تعليمات لتأسيس صناديق استثمارية عراقية”.

وصندوق الاستثمار هو عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندق مدعوماً بالملايين، ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن، وتعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملائمة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات فبالتالي يحصل المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبياً من الاستثمار المباشر في البورصة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من الأحد إلى الخميس, ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

وكالات