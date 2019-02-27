إسبانيا – يفكر الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، في منح لاعبه الويلزي جاريث بيل هدية ذهبية في الأسبوع الجاري.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن سولاري قد يدفع ببيل أساسيًا في تشكيل الميرنجي الذي سيخوض مباراة برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشارت إلى أن بيل شارك في تدريبات ريال مدريد، أمس الإثنين، بصورة طبيعية، عقب سلوكه الذي وصفته بـ”غير المنضبط” في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني، كما شهد المران بعض المزاح بين اللاعبين.

وكان بيل رفض مواصلة عمليات الإحماء في لقاء ليفانتي، وقرر الجلوس على مقاعد البدلاء غاضبًا عندما شاهد سولاري يقرر الدفع بزميله فالفيردي كأول تغيير.

وأكدت الصحيفة أن سولاري تغاضى عن سلوك بيل عقب الهدف الذي أحرزه في المباراة، ولا ينوي توقيع عليه أي عقوبة.

وأوضحت أن رغم عدم بدء سولاري ببيل في الكثير من المباريات، ولكن المدرب الأرجنتيني يؤمن بأن اللاعب لديه الكثير ليقدمه مع الميرنجي.

المصدر : كووورة