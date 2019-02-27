العراق – أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الأربعاء، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر عدداً في شراء للنفط العراق خلال شهر كانون الثاني.

وذكرت “سومو” في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها السومرية نيوز، أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 33 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الثاني”.

وأضافت، أن “الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الأميركية وبواقع 4 شركات”، مبينة أن “البقية توزعت على شركات بريطانية وايطالية وماليزية وتركية وفرنسية وكوريا الجنوبية واسبانية وروسية ويونانية”.

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 اليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على اساس اهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد والتي تحددت بتخصيص 67% لاسيا و20% لاوربا و17% لامريكا.

وكالات